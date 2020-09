Album di debutto per Ava Max, esce ‘Heaven & Hell’: “La luce e il buio”

Da venerdì 18 settembre è disponibile Heaven & Hell (Warner Music), primo album di Ava Max che ha raggiunto il vertice delle chart internazionali con hit quali Sweet but Psycho, Kings & Queens e So Am I. “Rappresenta la luce e il buio, il buono e il cattivo, il diavolo e l’angelo posato sulle tue spalle – racconta Ava sul significato dell’album – Parlo delle dualità e delle sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno. Alcune canzoni hanno un lato oscuro, altre sono più positivo”

Intanto, il suo ultimo singolo Who’s Laughing Now, che introduce ufficialmente al disco, ha già totalizzato 31 milioni di views su YouTube e 30 milioni di streaming in poche settimane.