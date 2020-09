Carolina & Topo Tip: ritorno a scuola con ‘Bagunsa’ VIDEO

[CS] Un ritorno a scuola a pieno ritmo di Bagunsa! Il brano del Pulcino Pio che Carolina ha cantato e inserito nel suo EP per Sony Music Carolina & Topo Tip: tutti su le mani! è ora un videoclip. “La Bagunsa può aiutare, troppi compiti da fare, curvo sulla scrivania, patapum patapam, che finisci geografia, patapum patapam, storia scienza e geometria” cantano Carolina & Topo Tip nella nuova baby dance, insieme al personaggio animato Coniglietta e agli allievi della Children’s Musical School di Milano.

Con la loro allegria e dolcezza, Carolina Benvenga, beniamina dei piccoli e seguitissima anche dalle mamme, e Topo Tip, simpaticissimo topolino “rubacuori”, trasmettono con il nuovo Bagunsa un messaggio di positività e di energia, per incoraggiare i bambini a credere in loro stessi, e per aiutarli anche nel loro ritorno a scuola.

Carolina è una vera “social star”: il suo canale Youtube ufficiale ha registrato, in un solo anno, oltre 180 milioni di visualizzazioni e raggiunto 244mila iscritti. I suoi video sono subito virali, condivisi da mamme e bambini che la amano, la seguono e si scatenano al ritmo delle baby dance: con Carolina & Topo Tip il divertimento è assicurato.