Annalisa torna con ‘Nuda’, il nuovo album dal 18 settembre INTERVISTA

È un discorso iniziato con Bye Bye quello che Annalisa approfondisce nel suo nuovo album, Nuda, dal 18 settembre per Warner Music. Nelle tredici tracce che compongono il progetto, infatti, la cantautrice prosegue in un raffinato e profondo scavo interiore che porta in superficie difetti, fragilità, debolezze. In una parola: umanità.

La Scarrone ci insegna, così, che quello che più ci avvicina agli altri non è la perfezione o la sua pátina né i filtri dietro ai quali ci mostriamo. Via le sovrastrutture, dunque, via le costruzioni: Annalisa ci dice che nuda è meglio. Insieme a lei in questo itinerario in due tappe – come due sono le parti in cui è suddiviso l’album – ci sono nomi molti diversi tra loro.

Da Rkomi a J-Ax, Achille Lauro e Chadia Rodriguez: con loro Nali esplora aspetti specifici del suo mondo interiore e tocca corde musicali differenti. Scopri di più nella nostra intervista video.

Di seguito la tracklis di Nuda:

A SIDE

Nuda Romantica feat. J-Ax Tsunami Houseparty Cena di Natale Bonsai

B SIDE

Piove col sole Principessa feat. Chadia Rodriguez Graffiti D’oro A te cosa piace fare Vento sulla luna feat. Rkomi N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) feat. Achille Lauro

Annalisa è la protagonista di un podcast su Spotify con cui accompagna gli ascoltatori alla scoperta del nuovo album, raccontando qualcosa di più su di lei, sul suo rapporto con la scrittura e le insicurezze che ha deciso di far cadere con il suo nuovo lavoro. E dopo Nuda, l’appuntamento è per il Party sulla luna, festa/concerto al Fabrique di Milano il prossimo 5 maggio 2021.