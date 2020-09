Young Signorino: dal 6 novembre l’album di debutto ‘Calmo’

Calmo, il debut album di Young Signorino è in uscita il 6 novembre 2020. Dopo svariati singoli che si sono conquistati l’attenzione del pubblico, il giovane artista si prepara al primo full length della sua controversa carriera. “L’album Clamo è il mio primo album in assoluto. – racconta YS – Ho aspettato molto prima di compiere questo passo, perché sentivo la necessità di sperimentare e osare, prima di definire una mia identità artistica.

Calmo è il prodotto di una mia maturazione personale e musicale, un album molto autobiografico, che raccoglie la mie esperienze, il mio passato e presente, gli eventi che mi hanno formato e soprattutto le mie emozioni. È un album in cui è facile rispecchiarsi, perché parla di vita. Le sonorità sono morbide, eteree e delicate, tipiche del genere “cloud”, che rispecchiano il mood dei testi e delle tematiche.

Il titolo Calmo, che è anche un pezzo dell’album, è sia un mantra, una parola che mi ripeto spesso quando ho i periodi ‘no’ e quando sento che le cose non vanno come vorrei, sia come ho deciso di vivere: calmo.”