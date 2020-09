Lele Sacchi: esce il 25 settembre il nuovo singolo ‘Burning Babylon’

[CS] Burning Babylon è il nuovo singolo di Lele Sacchi in uscita venerdì 25 settembre su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta dei Soul Clap, duo di dj americani fra i più stimati nella scena house internazionale. Prima di uscire per la label americana, il brano è stata anticipato (pre lockdown) nei vari dj set live con grandissimi feedback ed è stata la traccia più ricercata del set che ha visto Lele protagonista di Boiler Room a Milano.

Questo singolo arriva sull’onda di una serie di importanti pubblicazioni fra cui il remix ufficiale del tema della serie tv Gomorra in onda su Sky sulla label britannica Crosstown Rebels, il remix per l’etichetta berlinese di culto !K7 del talentuosissimo jazzista Gianluca Petrella, la ristampa per la Nervous di New York di Dreaming Won’t Do e l’ultimo sensazionale singolo New Soul Sensation uscito per la Snatch! del dj Riva Starr.