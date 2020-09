Villabanks: dal 30 settembre il nuovo album ‘El puto mundo’

Esce mercoledì 30 settembre El puto mundo (Virgin Records – Universal Music Italia), il nuovo progetto discografico di Villabanks già disponibile in presave e preorder. L’annuncio è arrivato a pochi giorni dalla pubblicazione del provocatorio video di Kardashian su Pornhub e la tracklist, in parte ancora da svelare, include i singoli Zero Amour, Plastica e Summer Drip, pubblicati nei mesi scorsi.

Villabanks unisce nella propria musica influenze sonore diverse dovute ai suoi spostamenti durante l’adolescenza, dall’Italia a New York, da Parigi a Palma di Maiorca, destreggiandosi con testi, scritti e rappati, in italiano, inglese, francese e spagnolo. La scrittura, tagliente e incisiva, si fonde con sonorità provenienti dal mondo e dai luoghi che lui stesso ha vissuto, conferendo alla sua musica un sapore d’oltreoceano.