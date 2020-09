Jack Daniel’s: iniziativa solidale con Cesvi, Elio e Le Storie Tese e Trio Medusa

Il rapprto tra Jack Daniel’s e la musica è connaturato, e per questo motivo che, in questa stagione così particolare, vuole essere ancora più vicino al settore dell’intrattenimento live. Jack Daniel’s ha, così, deciso di contribuire alla raccolta fondi #insiemeperlamusica organizzata da Cesvi insieme a Elio e Le Storie Tese e al Trio Medusa per sostenere le band in difficoltà, mettendo in vendita un pack da collezione: 500 esclusive guitar case in edizione limitata, contenenti una bottiglia da 70cl del classico Old N. 7.

Il ricavato sarà interamente destinato alla campagna #insiemeperlamusica, contribuendo al sostegno delle attività musicali pesantemente colpite dagli eventi di quest’anno. Sarà possibile acquistare le guitar case in esclusiva su VINO75 a partire da lunedì 14 settembre.

Jack Daniel’s segna così un nuovo importante momento del suo lungo viaggio a ritmo di musica con cui ha un legame, ricambiato e immortale, nato nel 1892 quando Mr. Jack formò la Silver Cornet Band insieme ad un gruppo di abitanti di Lynchburg e ai lavoratori della storica Distilleria.