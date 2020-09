Alicia Keys, esce il nuovo singolo ‘Love Looks Better’, album dal 18 settembre

La star mondiale Alicia Keys ha pubblicato il suo nuovo singolo Love Looks Better, estratto dal suo attesissimo settimo album in uscita il 18 settembre Alicia (RCA Records). Scritto e prodotto dalla stessa Alicia insieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, è disponibile in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 18 settembre.

Alicia Keys ha presentato il singolo in anteprima live durante l’NFL Kickoff 2020, dopo aver annunciato la creazione di un fondo da un miliardo di dollari a cui contribuirà la lega NFL, dedicato a sostenere la comunità afroamericana. “Questa canzone è un pieno di energia! Parla in maniera esplicita di come eravamo sommersi dagli impegni quotidiani, quanto velocemente ci spostavamo da un parte all’altra e di come ora abbiamo realizzato che “il mio amore sembra più bello con te”.

Questo è il momento giusto per essere presenti l’uno per l’altro. È una sensazione che ora possiamo capire tutti. Questa è l’energia perfetta che porta all’uscita del mio nuovo album ALICIA,” ha dichiarato l’artista. “È una melodia subdola ;-). Ti rimarrà intrappolata in testa e non sarai in grado di smettere di cantare ‘Can we touch for a second / Be us for a second / No matter what I give it to / My love looks better on you’”.”