Iside: il nuovo singolo è ‘Maremoto’ con See Maw

Da venerdì 11 settembre è disponibile in digitale Maremoto (Factory Flaws / peermusic ITALY), il nuovo singolo degli Iside con See Maw. Il brano parla di due persone che si piacciono, raccontandone gli impacci del primo corteggiamento: la coppia decide di andare al lago e di salire su un pedalò, nonostante il brutto tempo. La situazione si complica e i ragazzi stanno per annegare, ma sono insieme, soli, lontani dagli altri e si rendono conto che questo basta loro per stare bene.

“Ci mettevamo a vicenda i likes tattici su Instagram da tempo. – raccontano gli Iside – Il suo disco “A luci spente” ci era piaciuto troppo. Il primo passo l’ha fatto See Maw, con una risposta molto tenera ad una nostra storia, piena di emoticons di cuori rossi e fiamme.”

Fa loro eco See Maw, che spiega: “Ci conoscevamo musicalmente ancora prima di vederci di persona, doveva accadere prima o poi. Il primo incontro in una birreria a Lambrate nelle parti di See Maw, e le volte dopo nella terra degli Iside: Bergamo. Siamo andati subito d’accordo sia a livello personale che musicalmente e il primo giorno in cui ci siamo rinchiusi nella tana di Giorgio abbiamo sfornato già una prima versione di Maremoto. La volta dopo abbiamo fatto qualche modifica e il pezzo sarebbe stato pronto.“-