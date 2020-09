Maestro Pellegrini, da venerdì 11 settembre l’EP ‘Fragile, Vol. 2’

È uscito in digitale venerdì 11 settembre Fragile, Vol. 2 (Blackcandy Produzioni), nuovo EP di Maestro Pellegrini che costituisce il secondo volume numero del suo primo disco solista. «L’idea alla base di questo disco è quella di mettermi a nudo raccontando la mia vita attraverso i testi delle canzoni – racconta l’artista – credo che cantare debba essere una necessità e per me lo è diventata dopo un periodo particolare della mia vita in cui la musica non bastava più.»

Nel volume 2° ho scelto di non inserire ospiti proprio per mettere a fuoco in maniera migliore la mia identità e la mia cifra stilistica.

Preceduto dal volume 1, il nuovo capitolo di Fragile completa così il progetto discografico full lenght di Maestro Pellegrini, in uscita prossimamente. Il nuovo EP – così come l’album di cui farà parte – è un lavoro profondamente intimo ed autobiografico in cui l’artista esplora e mostra una dimensione personale, come essere umano e come musicista, frammentandola in piccoli, fragili pezzi di vita che diventano canzoni.

Di seguito la tracklist di Fragile, Vol. 2:

A volte ti capisco Inattaccabile Ci dovranno legare Smettere