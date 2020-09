In un libro i segreti di Netflix raccontati dal co-fondatore Reed Hastings

[CS] Partendo da centinaia di interviste con dipendenti Netflix presenti e passati da tutto il mondo e da storie inedite di tentativi ed errori nella carriera del CEO Reed Hastings, L’unica regola è che non ci sono regole: Netflix e la cultura della reinvenzione di Reed Hastings e Erin Meyer (in vendita dal 10 settembre; edito da Garzanti) descrive questa filosofia rivoluzionaria in modo affascinante e originale.

Con Erin Meyer, autrice del bestseller The Culture Map e una delle voci più importanti del pianeta nel campo del business, Reed Hastings analizza in profondità le idee al centro dell’essenza di Netflix, i cui risultati sono fonte di ammirazione nel mondo aziendale internazionale.

I nuovi standard di Hastings mettono in primo piano le persone piuttosto che le procedure, enfatizzano l’innovazione rispetto all’efficienza e forniscono ai dipendenti contesto, non controllo. A Netflix non esistono policy relative alle ferie o alle spese. A Netflix, i dipendenti fanno parte di un team vincente, non di una famiglia.

A Netflix, i dipendenti non devono compiacere il capo, ma fornire feedback sincero. A Netflix, i dipendenti non hanno bisogno di approvazione e gli stipendi sono al top del mercato.

Quando Hastings e il suo team hanno sviluppato questi principi poco ortodossi, le implicazioni erano sconosciute e non testate. In poco tempo i loro metodi audaci hanno portato a una crescita senza precedenti, trasformando rapidamente Netflix in uno dei brand più amati al mondo.

“Reed Hastings ha scoperto molto presto cosa serve per creare un’azienda di successo duraturo“, afferma Jim Collins, autore di Good to Great e coautore di Built to Last e Beyond Entrepreneurship. “Nel libro L’unica regola è che non ci sono regole, Hastings collabora con Erin Meyer per illustrare la cultura che ha reso Netflix una delle aziende più riconoscibili e di maggior impatto in tutto il pianeta.“