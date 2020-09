‘Dritto e rovescio’: la nuova stagione dal 10 settembre, con Paolo Del Debbio

[CS] Giovedì 10 settembre, in prima serata, torna con una nuova stagione Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ospite del primo appuntamento, la leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, che commenterà i temi di più stretta attualità politica, sociale ed economica in vista delle prossime elezioni regionali.

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato all’economia, con un focus sulla crisi post-lockdown che sta colpendo l’Italia, tra lavoratori in difficoltà, promesse non mantenute e le lungaggini burocratiche per l’erogazione di sussidi e cassa integrazione.

E ancora, la caotica riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 14 settembre, un’analisi della nuova ondata di contagi da SARS-Cov-2 dal punto di vista sanitario e sociale dopo un’estate fuori controllo e un dibattito sul tema caldo dell’immigrazione per il continuo crescere degli sbarchi irregolari.