Vale Lambo: fuori il singolo ‘‘Nfaccia’ che anticipa l’album ‘Come il mare’

È in digitale, da martedì 8 settembre, il nuovo singolo di Vale Lambo, che s’intitola ‘Nfaccia che anticipa la pubblicazione dell’album Come il mare, la cui uscita è prevista il 25 settembre (digitale / cd / vinile autografato in esclusiva per Amazon).

“’Nfaccia è nato inizialmente come un pezzo street – ricorda Vale Lambo – Ho capito poi che poteva evolversi in una testimonianza di quello che potrebbe succedere quotidianamente nei rioni metropolitani. A prescindere dalle città di origine. Ho scelto parole senza imbarazzi o titubanze per rendere l’idea brutale della situazione. C’è addirittura il frame di un agguato di cui sono vittima, in pieno sposalizio. Ho ritenuto indispensabile stabilire un contrasto letterario fra emozioni belle, radiose, e brutte e funeree”

“Inoltre nel testo volevo esorcizzare un po’ ciò che talvolta succede a Napoli, a cominciare da quando si guarda una ragazza sconosciuta e attraente. E si finisce pure per fare a botte. Nella seconda parte, ad esempio, c’è un dialogo tra il me terreno e il me di un’altra dimensione, per sfogarmi sui problemi e sui temi che oggi creano dubbi e tormenti nei più giovani”.

Nell’incipit e nell’outro si sente la voce del vocalist Fire. “È una collaborazione che mi rende orgoglioso – spiega Vale Lambo – siamo diventati amici grazie a MV KILLA (altro esponente urban del roster BFM), mentre abitavamo in Inghilterra anni fa. Lui mi ha confidato la spietatezza di quel che accade nella sua terra e ho creduto sensato fare una connessione per aprire e chiudere la saracinesca di questo racconto. Il beat creato da Niko Beatz, che muta fra primo e secondo tempo del brano, era altrettanto necessario. È come se ci fossero 2 Valerio in 1. Insomma, 2 pezzi in 1 singolo soltanto”.

Questa la tracklist completa di Come il mare:

‘Nfaccia Pe’ sempe Houdini ft. Dani Faiv Che teng’ ‘a vedè ft .Luchè Kaioshin Gotti ft. Madman Neve ft. Carl Brave Roma ft. CoCo & Nayt Solo Piano ‘O mare ‘Nnammurat’ ‘e te ft. Franco Ricciardi Valentino ft. Geolier Come il mare STATT ZITT’ TAM ft. Lele Blade Abbracciami