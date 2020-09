Propaganda Summit Edition: tre giorni di street culture del network di Noyz Narcos

Al via giovedì 10 settembre fino a sabato 12 settembre Propaganda Summit Edition (al Ride di Milano di Via Valenza 2, Porta Genova), tre giorni a ingresso gratuito dedicati alla musica, al live painting e alla street culture in generale. A ideare la rassegna è Propaganda, network di artisti underground e professionisti fondato nel 2006 e cresciuto attorno al percorso dal rapper multi platino Noyz Narcos.

Dedicata alla musica e all’incontro fra le diverse anime della realtà underground, Propaganda Summit, vuole essere punto di ritrovo per gli appassionati grazie alla presenza di tante personalità artistiche del mondo urban e street.

Nella giornata di apertura (10 settembre) si parte con la exhibition area curata dall’editore Drago, con le maxi immagini della storia di Propaganda (2006/2020) e con il dj set inaugurale del producer TY1. Fra i suoi più recenti successi C’est la vie con Capo Plaza e Dosseh e Sciacalli con Noyz Narcos e Speranza.