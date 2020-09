‘Heroes’, Crispy McBacon Award: McDonald’s premia tre talenti emergenti

In occasione del grande evento streaming Heroes, McDonald’s è partner della manifestazione e lancia il Crispy McBacon Award, premio dà la possibilità a tre giovani musicisti italiani di esibirsi sul palco dell’Arena di Verona domenica 6 settembre. A selezionare i giovani vincitori è stata una giuria d’eccezione composta da Marracash, Paola Zukar e Sara Potente di Sony.

Ad aggiudicarsi il premio sono stati:

Ababacar, in arte Suerte , 25 anni, di origini senegalesi, nato e cresciuto a Genova, è autore di King Kong (2017) in cui tratta di immigrazione, discriminazione razziale e voglia di rivalsa

, 25 anni, di origini senegalesi, nato e cresciuto a Genova, è autore di King Kong (2017) in cui tratta di immigrazione, discriminazione razziale e voglia di rivalsa Abby 6ix , cresciuto nel quartiere milanese di Barona, è autore dei singoli Jail Of Milan 2, Parola e Quartiere che lo consolidano tra gli artisti più freschi della trap italiana

, cresciuto nel quartiere milanese di Barona, è autore dei singoli Jail Of Milan 2, Parola e Quartiere che lo consolidano tra gli artisti più freschi della trap italiana Ariete, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, cantautrice classe 2002 dal carattere deciso e uno stile semplice e diretto come dimostra il suo ultimo lavoro Spazio

“Abbiamo colto a pieno lo spirito dell’iniziativa di McDonald’s che ci ha dato questa possibilità inedita e dal valore altissimo, di mettere in primo piano i ragazzi e le ragazze più giovani che meritano e che cercano una visibilità importante in un momento in cui è davvero difficile catalizzare l’attenzione del pubblico. – commenta Paola Zukar – Alle volte tutto quello che serve è l’opportunità giusta al momento giusto e questa è una di quelle.”

Il concerto sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Futurissima.net e, tramite app mobile, su A-LIVE direttamente dall’Arena di Verona, dove sarà presente un pubblico d’eccezione, composto da 1.000 spettatori tra medici e infermieri impegnati in prima linea nel momento dell’emergenza.

Il ricavato dell’evento sarà completamente devoluto ai lavoratori della filiera musicale attraverso il sostegno al Fondo COVID-19 Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, rivolto ad artisti emergenti e lavoratori intermittenti dell’industria musicale entrati in profonda difficoltà a causa della sospensione della musica dal vivo.