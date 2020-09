‘Bake Off Italia’: dal 4 settembre la nuova edizione green e con ospiti d’eccezione

[CS] Da venerdì 4 settembre alle 21:20 in prima serata su Real Time (canale 31) appuntamento con Bake Off Italia– Dolci in forno: il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi, torna con un’ottava edizione piena di sorprese.

La prima importante novità è che agli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara si aggiungerà Csaba dalla Zorza, che il pubblico ha imparato a conoscere come giudice severa e intransigente in Cortesie per gli ospiti.

ll Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato in Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia, in una scenografia tutta nuova: l’iconico tendone quest’anno strizzerà l’occhio ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin, diventando una casa dal sapore eco-tropical-green, invasa di piante di diverse tipologie e fiori colorati.

I 16 aspiranti pasticceri, già dalla prima puntata, dovranno affrontare nuovi meccanismi di gioco, inattesi e imprevedibili. Nella corsa verso la finale non mancheranno le classiche sfide: nella prova creativa, avranno modo di dare sfogo alla fantasia e reinterpretare le ricette classiche della pasticceria; nella prova tecnica, dovranno dimostrare abilità e manualità realizzando tutti una stessa torta, lontano dagli occhi dei giudici che assaggeranno le creazioni al buio; infine la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà gli aspiranti pasticcieri con imprevisti sempre nuovi e diversi.

Quest’anno tra gli ospiti d’eccezione che arriveranno sotto il tendone ci saranno: l’hair stylist delle dive Federico Fashion Style, Imma Polese e Matteo Giordano direttamente dal Castello delle Cerimonie, Enzo Miccio, Chiara Maci, la vincitrice dello scorso anno Martina Russo, l’Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese in Italia Chef Hiro, la food star internazionale Gino D’Acampo e il Maestro Pasticciere della Costa d’Amalfi che ha conquistato il mondo Sal De Riso.

Radio Italia è per l’ottavo anno consecutivo radio ufficiale e dedicherà alcune iniziative che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sul profilo IG di Radio Italia.