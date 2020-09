Blanco: il singolo ‘Notti in Bianco’ scala le classifiche di streaming

Notti in Bianco è il singolo di Blanco disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia. Il brano, a poco più di un mese dalla sua pubblicazione, scala la classifica Viral Italia di Spotify con oltre 425mila streams mentre il videoclip supera 260mila visualizzazioni, consacrando l’artista tra gli emergenti da tenere d’occhio.

Il brano è un nuovo tassello del progetto di Blanco e vede alle strumentali il suo produttore di fiducia Michelangelo che accompagna il testo con un beat e sonorità che attingono dall’EDM. Notti in Bianco è una canzone che racconta in modo diretto il rapporto fisico con una ragazza per la quale ha trascorso 92 notti a dedicare parole. Il video, girato da Simone Peluso, comunica tutta l’energia caotica e irrazionale di un ragazzo di diciassette anni che trova rappresentazione in un linguaggio e in un’estetica “sporca”, reale, a tratti cruda.

La cover, realizzata da uno scatto di Giulia Bersani, celebra il lato più selvaggio di Blanco con la notte come dimensione di sfogo, libertà e grande energia creativa.

Chi è Blanco

All’anagrafe Riccardo, classe 2003, Blanco è un artista di Brescia. Nonostante la giovanissima età viene notato da Island Records, diventando una tra le più giovani promesse di Universal Music. Blanco si avvicina alla scrittura quasi per caso e proprio attraverso essa scopre di poter esprimere due lati di sé completamente opposti: l’energia folle e istintiva e una profondità sensibilità.

Questa dicotomia si riflette nella musica di Blanco con brani che toccano l’aggressività del punk contrapposti a canzoni dalle sfumature più melodiche, intime e delicate. La sua musica parla senza retorica con un linguaggio crudo e selvaggio seguendo la linea tracciata da una catena di pensieri che rompe gli schemi, accompagnata da una voce che si riconosce all’istante. Il singolo d’esordio è Belladonna (Adieu) (maggio 2020).