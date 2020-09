Maldestro torna con un nuovo singolo: dal 4 settembre ‘Ma chi me lo fa fare’

[CS] A distanza di due anni dall’ultima pubblicazione, Maldestro, cantautore pluripremiato e apprezzato in tutta Italia, torna con il nuovo brano Ma chi me lo fa fare (Arealive srl), distribuito da Believe, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 settembre.

«Ho passato metà della mia vita a mettere maschere di ogni tipo, un modo bizzarro per difendermi. Anche efficace, devo dire, ma l’anima ne stava risentendo – dichiara MALDESTRO – Così ho pensato: ma chi me lo fa fare? Et voilà, via tutto. Sono venuto fuori per come sono e devo essere sincero, mi piaccio molto».

Ma chi me lo fa fare è il primo assaggio del nuovo progetto discografico con cui Maldestro torna sulle scene. Inoltre, il cantautore – nella stessa giornata di venerdì 4 settembre – è atteso a Vico San Domenico Maggiore (NA), in occasione di Estate a Napoli 2020.

L’esibizione, presso il Chiostro di San Domenico Maggiore alle ore 21.00, sarà per l’artista un’occasione speciale per salutare i fan, cantare i suoi album e presentare il suo nuovo singolo, attraverso un emozionante concerto piano e voce con cui chiuderà un percorso per aprire una nuova storia, un nuovo viaggio, una nuova vita artistica.