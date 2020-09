CNCO: oltre 3 milioni di stream in due giorni per il singolo ‘Beso’

Dopo il lancio social con un estratto di 14 secondi, la boyband latinoamericana multi-platino CNCO ha sorpreso i fan con il nuovo singolo Beso. Il brano, presentato per la prima volta dal vivo domenica 30 agosto sul palco degli MTV Video Music Awards 2020, anticipa il terzo album della band in uscita quest’anno e ha già fatto numeri importanti.

Con oltre 3 milioni di stream in soli due giorni, Beso è entrato nella playlist New Music Friday di Spotify in 15 paesi (inclusi gli Stati Uniti), nella Latin Pop Hits e nella Latin Flavour. Inoltre, ha debuttato al primo posto nella classifica Latin Songs di Apple Music, è entrato nelle playlist Puro Pop, ¡Dale Play!, New Music Daily e molte altre, ed ha raggiunto la #7 nelle tendenze di YouTube.

Periodo fortunato, quindi, per i CNCO che si godono anche il fresco premio Best Quarantine Performance (per il medley di De Cero e Honey Boo) ai VMAs, categoria nella quale hanno avuto la meglio su artisti dal calibro di Post Malone, Lady Gaga e John Legend.