‘Deal With It’: i nuovi episodi con Gabriele Corsi dal 31 agosto sul Nove OSPITI

Dopo il successo della scorsa stagione (con un record di 770.000 telespettatori e il 2,9% di share), arrivano i nuovi episodi di Deal With It – Stai gioco con Gabriele Corsi, in onda dal 31 agosto dal lunedì al venerdì alle 20:30 sul NOVE.

Prodotto da Banijay Italia, l’esilarante combinazione tra candid camera e game show sarà ambientato a Milano, Roma e per la prima volta a Napoli e in una località marittima. Saranno questi i luoghi che faranno da sfondo alle divertentissime sfide, così come nuovi saranno molti degli ospiti vip che, in ogni puntata, faranno di tutto per mettere in difficoltà e in imbarazzo i concorrenti. In questa stagione fa il suo debutto anche il dialetto napoletano, con le sue caratteristiche sfumature che renderanno ancora più spassosi gli scherzi.

Oltre al ritorno, tra gli altri, di Brenda Lodigiani, Debora Villa, Frank Matano, Lucia Ocone, Scintilla, The Show e il Trio Medusa, ad affiancare Gabriele Corsi ci saranno anche ELIO, THE JACKAL, JULIANA MOREIRA, MARISA LAURITO, FRANCESCO PAOLANTONI, GIGI E ROSS, TOSCA D’AQUINO, CHIARA FRANCINI, CICCIO GRAZIANI, PAOLO CALABRESI, MATTEO BRANCIAMORE, FATIMA TROTTA.

Una parte delle puntate di questa stagione è stata registrata prima del DPCM sul Coronavirus.