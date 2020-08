Vaz Tè, dal 4 settembre in digitale il primo album ‘VT2M’

[CS] Da venerdì 4 settembre è disponibile su tutte le piattaforme streaming VT2M (Dogozilla Empire/Sony Music), il disco d’esordio del rapper Vaz Tè con la partecipazione di Tedua, Izi, Drefgold, Bresh, Sav12, Peppe Soks.

Ecco la tracklist del disco:

Giotto Big Dog feat. Drefgold & Bresh Wsp Skillato Mowgli & Tarzan feat. Tedua Dos Santos Beckham feat. Sav12 Benedetta feat. Izi Risky Road feat. Peppe Soks S4TW

Il disco vede un produttore diverso per ogni brano: Roofio (Giotto), Chris Nolan (Big Dog), Evangelisti (Dos Santos), Chris Nolan (Mowgli & Tarzan), Evangelisti (Wsp), Don Joe (Beckham), Don Joe & David Ice (Benedetta), Janaz (Risky Road) e Closelisten (S4TW).

L’immaginario del rapper genovese è molto legato al drill, sottogenere della trap nato a Chicago, in cui l’immaginario è legato alla street life e all’atmosfera urbana contaminata da quella del mare. Lo testimonia il suo primo singolo su Youtube Live and Die in Palmaro (remix di “Live and Die in Chicago”). Altra grande ispirazione viene dal mondo del calcio, a partire dal proprio nome d’arte in onore dell’attaccante portoghese – ex West Ham – Ricardo Vaz Tè.