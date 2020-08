‘Cortesie per gli ospiti’: al via i nuovi episodi su Real Time

[CS] Tra conferme e novità, il programma più “cortese” della tv non si ferma e riparte con una nuova edizione. Torna Cortesie per gli ospiti, dal 31 agosto dal lunedì al venerdì alle 20:20 su REAL TIME (Canale 31).

A giudicare l’ospitalità e le buone maniere delle coppie in gara sarà sempre il consolidato trio formato da Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia) e Diego Thomas (architetto ed esperto di interior design).

I tre esperti sono pronti a giudicare, secondo le categorie di cibo, allestimento della tavola e design della casa, le coppie che si sfideranno in ogni puntata.

Anche questa nuova edizione del programma cult, tra i più amati del canale, segue i 3 giudici alla scoperta dell’ospitalità nostrana e della varietà delle “case degli italiani” nelle località d’Italia più belle e suggestive, tra cui Roma, Brescia, Montefiascone e Nepi (Viterbo), Napoli, Salerno, e le campagne, i colli e i litorali laziali di Fiano Romano, Campagnano, Albano e Fregene.

Parte di questa stagione è stata girata in terrazze e giardini, per raccontare la convivialità che riprende dopo il lockdown e per garantire le distanze di sicurezza nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Inoltre, le coppie in gara potranno decidere di mettersi alla prova con amici e famigliari, dando vita a sfide agguerrite a colpi di buone maniere e ospitalità tra conoscenti e parenti.