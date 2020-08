Samuel Heron, esce il singolo ‘Zanzare’ feat. Jacopo Et

Da venerdì 21 agosto è disponibile in digitale Zanzare, il nuovo singolo di Samuel Heron feat Jacopo Et. Il brano esce su etichetta Polydor (Universal Music Italy) e arriva in seguito a Me ne batto r’ belin, Ragazzi popolari e Ubriaco (per davvero), con la produzione di Simon Says.

“Zanzare – racconta Samuel Heron – nasce in maniera molto naturale in seguito all’incontro con Jacopo Et. Ci siamo trovati in studio e abbiamo scritto insieme e di getto il ritornello. La sinergia che si è creata è stata talmente spontanea che l’inciso è rimasto così, scritto al primo colpo, senza bisogno di editing e sovrastrutture ulteriori.

Zanzare descrive sotto molti aspetti il mio senso di inadeguatezza verso l’estate, una stagione che a tratti detesto proprio come le zanzare, in quanto seppur piacevole ha un sacco di lati negativi come il traffico, la vita delle vacanze troppo care, le zanzare di notte, aspetti che nel brano sono ben enfatizzati e che molti di noi non sopportano, impedendoci di divertirci a pieno.“