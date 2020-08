Arisa: per il compleanno si regala il videoclip del singolo ‘Ricominciare ancora’

Dalle ore 20 di giovedì 20 agosto, nel giorno del suo trentottesimo compleanno, è disponibile il video di Ricominciare ancora (Pipshow – Believe Digital), il nuovo singolo di Arisa che ne segna l’inizio del nuovo percorso da artista indipendente.

“Oggi è il mio compleanno – scrive Rosalba sul suo canale YouTube –, ma il regalo voglio farlo a Noi, che viviamo d’inizi, sempre alla ricerca della strada giusta. Vi adoro, condividere con Voi questa cosa per me è come se festeggiassimo tutti Assieme.”

Il videoclip, girato a Milano con la regia di Marco Salom, è un manifesto di emozioni e colori, un inno alla vita, tra bimbi che giocano in strada e la voglia di ricominciare. Il brano porta la firma di Gianclaudia Franchini e Federica Abbate con la produzione di Fabio Gargiulo ed è stato registrato presso Yellow Rabbit Studio di Milano da Fabio Gargiulo e Massimo Sciannamea.