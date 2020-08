Andrea Damante: in radio il nuovo singolo ‘Somebody to Love’ VIDEO

In radio dallo scorso 14 agosto, è sbarcato anche su Youtube con il videoclip ufficiale Somebody to Love, nuovo singolo di Andrea Damante. “Credo che un produttore, un dj, prima di trovare la sua vera strada artistica, abbia bisogno di tempo e prove. – commenta Damante – Comincia a nascere finalmente il mio sound, la mia identità sonora dopo tanti anni di belle “prove” ma questo è sicuramente quello che rispecchia al 100% me stesso, il mio dj set, il mio vibe… Ci ritrovi tutte le mie serate, le mie armonie… Somebody to Love rispecchia profondamente il mio stile come lo rispecchia la voce di KiFi!”

Somebody to Love è proprio il progetto che racchiude molto la mia maturità musicale. Ne sono molto soddisfatto! Penso che il pezzo sia una bomba, e il video anche! Non vedo l’ora di farlo sentire…

Nato a Rotterdam ma cresciuto nel Kent, KiFi è un cantante e producer multiplatino che ha scalato le Top 10 internazionali. “Ho sempre desiderato collaborare con lui, ha una voce straordinaria! – continua Andrea – Nel panorama EDM, e non solo, ha lavorato con i migliori: Don Diablo, Pitbull, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto… Inoltre Somebody to Love è una sorta di ‘episodio 1’ perché, possiamo rivelarlo, con KiFi abbiamo registrato anche un altro singolo, che presenterò prima di Natale!”

Intanto, Damante ha annunciato la pubblicazione di altri due singoli, più pop, a cui lavora da tempo. Mesi pieni di musica, dunque, quelli in arrivo…