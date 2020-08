“Cinema & Musica”: Eleonora Mazzotti con il Quartetto K INFO

[CS] Non ci sono solo live dal mood green nell’estate di Eleonora Mazzotti, ma anche immersioni in suggestioni cinematografiche. La cantante sarà infatti protagonista, insieme al Quartetto K (ovvero Stefano Martini – violino, Matteo Salerno – flauto, Egidio Collini – chitarra, Stefano Ricci – contrabbasso), dello spettacolo Cinema & Musica, che rende omaggio ai grandi compositori legati alla settima arte.

L’appuntamento è per il 22 agosto a Vignola, in provincia di Modena, all’interno del programma di Etra Festival.

Cinema & Musica è un omaggio alle colonne sonore del cinema italiano: verranno eseguite le musiche del Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, ma anche di Nino Rota, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Riz Ortolani.

Brani legati a immagini e ricordi, che porteranno il pubblico a immergersi in un viaggio ad alto tasso emozionale.

“Le colonne sonore hanno sempre avuto un grande ascendente su di me, e hanno sicuramente contribuito a farmi avvicinare al mondo della musica. Avendo compreso anche da spettatrice il potente fascino di quelle melodie, torno sul palco con tanta voglia di restituire le emozioni provate e far divertire il pubblico – dichiara Eleonora Mazzotti – Il Quartetto K, composto da grandi musicisti, molto affiatati e con lunghe tournée alle spalle, mi ha accolto con entusiasmo. Oltre a ritmi travolgenti ci saranno anche momenti commoventi, sia sopra che sotto il palco. Prosegue così questa mia estate caratterizzata da concerti immersi nella natura e in bellissimi luoghi di cultura”.