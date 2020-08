Council of Dads: dal 16 agosto 2020 la nuova serie su Canale 5

Da domenica 16 agosto 2020 su Canale 5, debutta in prima serata la serie inedita Council of Dads, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Bruce Feiler, realizzato dagli ideatori di Grey’s Anatomy. Dopo il lancio in prime-time, la serie prosegue in seconda serata.

Al centro di Council of Dads, una famiglia che nel frangente della malattia del capofamiglia Scott trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici.

Motore del racconto, la ricerca di una guida spirituale per i figli, dopo l’amara scoperta del padre di avere un cancro in fase terminale.

La serie si sviluppa attorno alla cerchia dei più stretti amici di Scott: Anthony, il suo più fedele amico; Larry, compagno insostituibile agli A.A.; Oliver il chirurgo e il migliore amico della moglie Robin.

Da segnalare, inoltre, la colonna sonora composta da classici della Windham Hill Records e le riprese, realizzate nella cornice di Savannah in Georgia.