Club Paradiso: esce ‘Tropicale’, l’EP di debutto del collettivo catanese

È disponibile in digitale, da lunedì 10 agosto, Tropicale, EP di debutto del collettivo formato dai giovani rapper catanesi Trebar, Ross Wave e Giuliano Fragola (fratello di Lorenzo), che già in passato ha collaborato con il cantautore come autore.

Il collettivo Club Paradiso è fuori dai canoni della major ed è il biglietto da visita dell’etichetta The Vision, nuova realtà discografica che vede, nella direzione artistica, lo zampino di Lorenzo Fragola.

Musicalmente, l’ep segna un nuovo approccio ai generi di derivazione caraibico-tropicale utilizzando un approccio più filologico rispetto alle attuali produzioni. Generi come reggaeton e cumbia vengono interpretati con testi e melodie legati al contesto del pop italiano ma al tempo stesso non ascrivibili a nessun stile attualmente in circolazione.

«Che cos’è il Club Paradiso?… Ad oggi è collettivo musicale… da qui partiamo, poi potrebbe svilupparsi in mille modi differenti diventare un progetto di moda, nel cinema o in radio. – spiega Trebar – Non ci stiamo ponendo limiti, ne abbiamo pretese su dove arrivare, vogliamo solo divertirci e trasmettere l’energia positiva che ci unisce come fratelli con l’obiettivo di provare a realizzare l’irrealizzabile… questa è la sfida, il game.

Oggi siamo in quattro domani potremmo essere in venti o in cinquanta, vedremo… la musica è la cosa più immediata e che più ci appartiene e per questo motivo regaleremo questi brani alla nostra gente, alla nostra città, dove siamo nati e cresciuti.»