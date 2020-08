The Box Poltu Quatu: show a sorpresa di Rovazzi, sul palco i talent di Amici

Parata di volti noti al Dinner Show The Box Poltu Quatu, dove Fabio Rovazzi, in veste di ospite, ha sorpreso il pubblico salendo sul palco. Per l’occasione, sull’esclusiva terrazzata del Grand Hotel della Marina di Poltu Quatu in Costa Smeralda, Rovazzi ha improvvisato una divertente performance con l’amico Hormoz Vasfi, magnate e petroliere iraniano, ex flirt di Taylor Mega, e il corpo di ballo.

Fra gli ospiti del dinner show in programma dal 31 luglio al 30 agosto 2020 sotto la Direzione Artistica di Samuel Peron, anche Jerry e Johnny Calà, Maria Vittoria Paolillo, Michela Coppa, Fabrizio Giugiaro, Antonio Zequila e Signora, la velina di striscia Shaila Gatta.

Questi alcuni dei nomi sotto il palco ma tra i protagonisti dello show non mancano alcuni dei talent più amati della scuola di Amici: Patrizio Ratto, Naomi Mele, Nicole Luzardi, Giulia Pelegatti e Davide Toto.

“Oggi Poltu Quatu – dichiara Daniele Pulcini, alla guida del gruppo immobiliare che ha portato la località al suo massimo sviluppo – offre una vacanza da sogno, assicurando l’attenzione necessaria, in un ambiente sicuro e protetto. Dopo aver attraversato momenti così difficili, abbiamo investito al massimo adottando il più accurato protocollo di sicurezza anti Covid per tutelare tutti i nostri ospiti e garantire sotto ogni aspetto un’oasi di pace e tranquillità, fra natura e paesaggi mozzafiato.”

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo con una società leader nell’entertainment su scala internazionale e di aver dato impulso e valorizzato il territorio coinvolgendo artisti e professionisti prevalentemente italiani. – conclude Pulcini – Una formula che, oltre ad assicurare la qualità a livello internazionale, è volano di innovazione e sviluppo per tutto l’indotto della Costa Smeralda e della Sardegna.”