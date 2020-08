Samuel Heron: il nuovo singolo è ‘Ubriaco (per davvero)’ VIDEO

Samuel Heron non si ferma e pubblica un nuovo singolo. È, infatti, disponibile Ubriaco (per davvero), uscito su etichetta Polydor (Universal Music Italy) e arrivato in seguito a Me ne batto r’ belin e Ragazzi Popolari proseguendo il singolare percorso da cantastorie.

Ubriaco (per davvero) è chiude questa trilogia di brani con il quale Samuel Heron è tornato ad una dimensione più umana e genuina del suo essere artista. Scritto dallo stesso Samuel Heron Costa, il singolo è un canto dedicato a quella spensieratezza frivola di una dolce serata in compagnia che spesso riaffiora nella mente di ogni di noi, un ricordo di gioventù ben radicato nella nostra testa e che il passaggio dalla giovinezza all’età adulta più matura e consapevole.

Una melodia avvincente scandita dal ritmo in levare di una chitarra acustica sapientemente suonata da Blanco lascia spazio all’immaginario realista di Samuel Heron dando vita ad un brano intriso di autentica verità che ben accompagna l’ascoltatore nel nuovo mondo musicale del giovane artista.