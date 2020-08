Dandy Turner raggiunge il Disco d’Oro FIMI con ‘Sei bella come Roma’

[CS] Il singolo di successo del cantautore urban romano Dandy Turner, Sei bella come Roma, è stato certificato Disco d’Oro FIMI/Gfk. Il brano ha superato i 10 milioni di views / stream, dei numeri altissimi per un artista emergente, non uscito da un talent, che ha iniziato il proprio percorso pubblicando brani inediti su YouTube.

In pochi mesi infatti i singoli di Dandy Turner hanno totalizzato oltre 21 milioni di views / stream. Su Spotify l’artista ha conquistato la copertina della celebre playlist Graffiti Pop e raggiunto i quasi 600 mila ascoltatori mensili. Ha inoltre superato i 400 mila “Mi Piace” su TikTok.

«Ho scritto questo brano in mezz’ora mentre pioveva – racconta Dandy Turner – ero nella mia camera e pensavo: ‘voglio raccontare la storia di una ragazza della quale sono innamorato… l’unico modo per descrivere davvero la sua bellezza è paragonarla a quella di Roma’. Sono un romanticone vecchio stile, rose rosse, passeggiate in riva al mare… per me l’amore è questo. Esternarlo nelle mie canzoni mi fa stare bene quando tutto è buio».

Sta piovendo da mezz’ora / tu bella come Roma / giri sempre con la tuta / dici, tra noi due non funziona / mezza pariolina mezza bora / se vuoi facciamo un giro in zona / dal primo giorno che ti ho vista stavi in quell’angolo da sola…