Nuovo singolo per The French Fries, duo formato da Danilo Tasco e Mia Meneghini

Si intitola Hallelujah For Tonight (INRI) il nuovo singolo dei The French Fries, duo composto da Danilo Tasco (batterista dei Negramaro) e Mia Meneghini (autrice e danzatrice). In digitale dal 4 agosto in radio italiane da venerdì 7 agosto, il brano è un augurio – e un invito – a godersi l’estate

Con un mood frizzante, ricco di vibrazioni positive e un sound elettronico-pop vivace e minimal, in stile beat ‘twist3.0’, Hallelujah For Tonight accoglie la nostra voglia di spensieratezza e incita alla speranza di essere felici giorno dopo giorno.

E anche Il videoclip è un invito, a un party in spiaggia, di quelli che nascono spontanei, come le risate tra la sabbia e le onde, vissuto dalla prospettiva di un “imbucato” speciale e misterioso… “Realizzare un videoclip che avesse un punto di vista insolito è stata una sfida davvero interessante. Speriamo che la visione e l’ascolto del pezzo faccia venire voglia d’estate, con tutto il suo carico di gioia e passione che solo l’alchimia di certe giornate al mare possono regalare” Parola di Nuzzo e Di Biase.