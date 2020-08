AirPlay radio: confermata la vetta, Ferro & Ranieri più alta new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 32.2020 (dal 31 luglio al 6 agosto 2020) che vede per la quinta settimana consecutiva Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso al comando; precedono sul podio Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie (secondi, +1) e Mediterranea di Irama (terzo, +4). Secondo i dati EarOne, al quarto posto c’è Rain On Me di Lady Gaga & Ariana Grande (quarte, +2) quindi Bam Bam Twist di Achille Lauro (quinto, -3), Breaking Me di Topic & A7S (sesti, -1) e Hypnotized dei Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (settimi, -3). Completano la Top Ten Savage Love di Jawsh 685 X Jason Derulo (stabili in ottava posizione), Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani (nono, +1) e Bimbi per strada (Children) di Fedez & Robert Miles (decimi, -1)

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Perdere l'amore di Tiziano Ferro & Massimo Ranieri (posizione 30), Head & Heart di Joel Corry (posizione 54) e Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè (posizione 55). La classifica completa è consultabile al sito earone.it