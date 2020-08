L’aftermovie ufficiale di ‘Tomorrowland Around The World’ VIDEO

Tomorrowland torna a emozionare e coinvolgere il suo pubblico che in questa edizione 2020 ha riempito la sua platea con oltre 1 milione di spettatori in tutto il mondo. Tante, infatti, sono state le persone che hanno partecipato alla prima edizione di Tomorrowland Around The World, the digital festival, svoltosi sulla magica isola di Pāpiliōnem.

Da giovedì 6 agosto è, infatti, disponibile l’aftermovie ufficiale del festival – sia su YouTube sia su Facebook -, primo aftermovie di un festival digitale. Quattordici minuti che raccontano e riassumono una storia unica ed incredibile, che ha visto protagonisti 60 tra i migliori artisti del variegato universo della musica elettronica: nomi quali Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Katy Perry, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Tiësto e tanti altri ancora.

È possibile rivivere l’intero festival e ogni singola performance sino a mercoledì 12 agosto 2020 collegandosi al sito di Tomorrowland.

I numeri dello show

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 il mondo di Tomorrowland non si è celebrato come tutti gli anni nella cittadina belga di Boom, ma nell’incredibile isola di Pāpiliōnem, dove tutto il popolo di Tomorrowland si è dato appuntamento alla presenza di oltre 60 tra i più importanti artisti della musica elettronica, che hanno proposto su otto stage diversi i loro set e tante nuove tracce in anteprima.

Ecco i numeri dello show:

Più di 1 milione di spettatori

4 studi differenti in quattro continenti differenti

280mila visitatori virtuali