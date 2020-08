Glass Animals: il nuovo singolo è ‘It’s All So Incredibly Loud’

[CS] It’s All So Incredibly Loud è il terzo brano dei Glass Animals tratto dal nuovo album Dreamland in uscita il 7 agosto. L’album è il nuovo progetto di Dave Bayley, frontman delle band e produttore straordinario, che oltre ai Glass Animals, ha lavorato con Joey Bada$$$, Flume, Wale, Khalid e più recentemente con Denzel Curry per il singolo Tokyo Drifting.

Dreamland è un album che tiene insieme i ricordi di una vita, come racconta lo stesso Bayley: “L’idea di questo album è nata in un momento di confusione e incertezza. Il mio migliore amico era in ospedale. Non sapevo se ce l’avrebbe fatta. Il futuro era dannatamente spaventoso e completamente sconosciuto. Durante quelle settimane in ospedale, era così difficile guardare avanti che mi sono ritrovato a guardare indietro.

Scavando nella mia mente, tirando fuori vecchi ricordi che mi hanno dato conforto, anche se di per sé scomodi. Parlando con gli amici mi sono reso conto che molte persone stanno vivendo un simile tipo di confusione. Tutto quello che pensavamo di poter vedere chiaramente davanti a noi non lo è più e nel frattempo non riusciamo a trovare la nostra strada”.