J-Ax & Fabri Fibra insieme per il remix di ‘Djomb’ del francese Bosh

Le due leggende della musica rap italiana Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione internazionale: sarà infatti disponibile in digitale da lunedì 10 agosto, Djomb Remix, nuova versione della hit #1 in Francia che ha permesso a Bosh, il rapper francese del momento, di dominare le classifiche digitali.

Sempre in grado di anticipare i tempi, i due artisti italiani hanno aggiunto il loro tocco unico al pezzo di Bosh, arricchendolo con le loro personali barre, il loro inconfondibile flow e con un nuovo, travolgente ritornello scritto a quattro mani. Il risultato è una versione dinamica e coinvolgente del brano, che immortala un momento storico: la prima collaborazione di Fabri Fibra e J-Ax.