Fresh Mula, esce il singolo ‘Jiggy’ per Elektra Records VIDEO

[CS] Fresh Mula, il giovanissimo ed esplosivo artista del roster MK3, torna a regalarci good vibes con il suo nuovo singolo Jiggy (Elektra Records/ Warner Music Italy) disponibile su tutte le piattaforme digitali. È online anche il video.

Scoperto da Angelo Calculli di Mk3, Fresh Mula ci porta in un mondo colorato e spensierato con “Jiggy” e la sua wave felice e travolgente. Con allegria e semplicità, il brano racconta la quotidianità di un coolkidz, un ragazzo che conduce uno stile di vita basato sullo skate, sul divertimento e su precisi canoni musicali e di abbigliamento.

Jiggy strizza l’occhio a Gettin’ Jiggy wit it, reinterpretandola in chiave moderna fondendo il sound pop/rnb di influenza black con lo stampo funk e disco caratteristici del brano di riferimento. Nel testo non manca anche un chiaro omaggio a Will Smith.

Anche il video di Jiggy vuole rispecchiare il messaggio del brano, e si svolge in un’atmosfera festosa e multietnica, tra suoni e colori da tutto il mondo.