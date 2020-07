“Your Name” Il nuovo singolo di Matteo Ghione

Matteo Ghione, è un cantante, chitarrista e percussionista nato a Rio De Janeiro, vive a Milano fin da bambino e con la sua voce black/Funk soul incanta nel 2016 il pubblico di X Factor e apre i concerti di importanti turnèè italiane e internazionali.

Grazie al suo straordinario talento e coinvolgimento presenzia ai più importanti eventi privati del nord italia. Il suo repertorio spazia dalla dance/funk 70/80 alla musica black, reggae, soul, spazia da un repertorio d’ascolto a momenti dance e coinvolgenti.

Your Name è un brano fresco e dinamico, un mix di sonorità Pop contaminate da Soul Reggae e Dub.Il nuovo singolo di Matteo, nasce da un’idea strumentale di Giovanni “Joe” Mangione e Lorenzo Zambianchi, produttori per Zama Music che contattano Matteo per una collaborazione.

I due produttori fanno ascoltare l’idea di questo fischiettio mantrico associato alla frase in inglese “your name”, Matteo scrive il testo e melodia seguendo l’istinto.

Matteo Ghione racconta: come è nato il brano: “Il giorno precedente rimasi folgorato da una donna che camminava elegante e svelta, davanti a me, lontano, con delle scarpe color oro, provai a raggiungerla ma tra il traffico, i semafori, e il fiume di gente del centro di Milano è svanita tra la folla. Avrei voluto sapere il suo nome, guardandola in viso, ma invece nulla. La sua immagine è rimasta nei miei occhi come la scena di un film di Roger Michell”

Nel testo di Your Name si racconta la storia di questo “inseguimento” mai concluso, un amore platonico disperso tra le strade della città. A completare il tutto, giunge l’intervento magistrale di un grande amico e musicista, Ermanno Fabbri, alle chitarre.

Il basso e la produzione musicale sono opera del Maestro Riccardo Di Paola. L’incontro con Sandro De Bellis e Groove It, ha reso possibile la realizzazione del progetto.

Edizioni: Groove It

Etichetta: Piesse Groove

