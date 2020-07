‘Notte da leoni’ è il nuovo singolo di Jangy Leeon feat. Jack The Smoker ed Ensi

[CS] È disponibile in digitale Notte da leoni, il nuovo singolo di Jangy Leeon con Jack The Smoker ed Ensi. Brano hip hop dal sapore classico influenzato da sonorità reggae/roots, è la prima anticipazione del nuovo album, di prossima uscita, del rapper milanese classe ’87.

Il fondatore della crew Mad Soul Legacy e autore dell’album L’era della bestia (2017) ha deciso di coinvolgere su questa produzione musicale firmata da Kanesh due tra i più importanti e talentuosi esponenti del rap italiano. E per l’occasione, Jangy Leeon si cala in un’atmosfera caraibica in questo viaggio dal sapore estivo e festoso, complice il ritornello melodico.

Il testo segue questa linea: i tre rapper, ognuno con le proprie esperienze e i propri punti di vista, trasportano l’ascoltatore nel racconto di notti brave, insonni…

l mix e il master della traccia sono curati dallo stesso Jangy Leeon che è anche tecnico del suono.