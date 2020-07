Filo Vals: dal 31 luglio il singolo ‘Bellissima noia’ che anticipa il primo album

Da venerdì 31 luglio è in radio e digitale Bellissima noia (Papaya Records/Sony Music Italy), nuovo singolo del cantautore romano Filo Vals prodotto da Iacopo Sinigaglia. Romantico e leggero, il brano vede l’artista tornare a cantare in italiano, raccontando un colpo di fulmine nato per caso.

Un amore inaspettato e, proprio per questo, prezioso, di cui si deve assaporare qualsiasi momento senza pensare troppo a cosa riserverà il futuro, per godersi in pieno tutto ciò che il presente ha da offrire.

Il brano anticipa il primo progetto discografico ufficiale di Filo Vals con Sony Music che arriva sulla scia della buona accoglienza dei singoli Prima del Caffè, Occasionale e Mr. World.