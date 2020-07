L’innovazione tecnologica a servizio dell’intrattenimento e del gioco online

Mentre il settore del gioco di tipo fisico e quello delle scommesse sportive ha subìto una fisiologica battuta d’arresto durante il primo semestre del 2020, per il circuito del gambling online i dati indicano che c’è stata una crescita rispetto al dato, già più che positivo, dello scorso anno. La pubblicazione relativa ai dati dei casinò online e delle poker room indica che nella prima parte del nuovo anno vi sia stato un incremento quantificabile tra il 53 e il 65% in più.

Il merito è del lavoro che è stato svolto nel corso del tempo, a livello di tecnologia, innovazione e in special modo, per quanto concerne la programmazione e la scelta delle attrattive a disposizione. I portali propongono una scelta dei giochi più conosciuti e gettonati del momento, che possono essere praticati sia in versione mobile, per smartphone e tablet, sia per PC fisso e laptop. Durante gli ultimi anni i modi di utilizzo sono cambiati notevolmente, così come l'offerta che si è adeguata a un vero e proprio cambio di guardia, per i giochi maggiormente cliccati e praticati dagli utenti attivi.

C’è stato quindi un grande ritorno alle attrattive dei casinò digitali come il blackjack, la roulette online, le slot e il videopoker, i dati, il bingo online e il baccarat. Specialmente fino al 2020 sembrava che il poker sportivo, fosse tramontato per sempre, dopo un periodo di grande attenzione mediatica per la pokermania. Le cose sono cambiate però durante questi ultimi mesi, soprattutto da quando le sale da gioco hanno promosso e lanciato sul mercato una nuova versione dinamica e semplificata del gioco del poker, cioè lo snap poker.

Da questo momento in poi il dato è tornato in attivo, mentre il settore del gioco online e dei casinò digitali sono da anni orientati verso le scelte di un pubblico che oggi accede principalmente attraverso dispositivi mobili quale smartphone e altro. Ed è indicativo come durante il 2019 oltre il 67% degli utenti abbia eseguito l’accesso tramite dispositivo mobile, scaricando le app di gioco o direttamente in modalità browser games, con il tema della sicurezza informatica che ormai è diventato un fiore all’occhiello per il settore del gioco online.

Il pubblico ha quindi premiato questo tipo di tecnologia e la scelta che è stata effettuata dalle sale da gioco più diffuse e conosciute, che in un primo momento hanno fatto fatica, dovendosi adeguare a questo cambio di tecnologia e di utilizzo dei portali di gioco. Oggi stiamo vivendo una nuova fase in cui ogni tipo di gioco viene sviluppato e lanciato sul mercato per essere adeguato all’utilizzo degli smartphone.

Si pensi ad esempio a quello che è avvenuto nel campo delle console, da quando soprattutto la Nintendo, azienda leader nel settore del gaming, ha deciso di lanciare sul mercato la Nintendo Switch, che è un ritorno se vogliamo alla cultura del Game Boy, per avere a portata di mano, in qualsiasi momento una console ibrida per giocare fuori casa, durante il tragitto per recarsi al lavoro con i mezzi pubblici e così via. Stesso concetto che si sposa alla perfezione anche per chi usa il proprio smartphone per accedere ai siti di gioco e alle realtà dei casinò online. Oggi la vera sfida riguarda appunto la possibilità di giocare in qualsiasi tipo di situazione, senza rinunciare a una grafica accattivante e a un gameplay adeguato.