I bestseller di Lucinda Riley arrivano in edicola

Dal 23 luglio è in edicola la collana I Grandi Romanzi di Lucinda Riley con i più grandi best seller dell’autrice irlandese, a cominciare dai primi cinque romanzi della fortunatissima saga Le sette sorelle. Una storia di amore, famiglia, gioia, paura, perdita e sofferenza, dedicata a tutti gli amanti delle saghe familiari e di labirintici intrecci temporali, in cui si celebra l’instancabile ricerca dell’amore e si esplorano le conseguenze devastanti che derivano dalla sua perdita.

La serie da oltre 13 milioni di copie nel mondo è ancora in fase di completamento: in attesa dell’uscita, prevista nella primavera 2021, del nuovo e ultimo capitolo (Storia della sorella perduta, Giunti), i sei romanzi già pubblicati continuano a scalare le classifiche di tutta Europa, mentre una casa di produzione hollywoodiana ne ha già acquistato i diritti per una serie tv, la cui sceneggiatura sarà curata dalla Riley stessa.

