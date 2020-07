Gianluca De Rubertis: in autunno il terzo album solista ‘La violenza della Luce’

Gianluca De Rubertis rilascerà in autunno il suo terzo disco da solista La violenza della Luce. Cantautore noto per i progetti Studiodavoli e Il Genio, nasce come solista nel 2012 con la pubblicazione di Autoritratti con oggetti, disco con cui De Rubertis mostra al pubblico un lato più personale e cantautorale.

Qualche anno più tardi, ecco il secondo album, L’universo Elegante che riscuote un notevolissimo interesse da parte degli addetti al settore. All’interno del disco ci sono collaborazioni con Amanda Lear e Mauro Ermanno Giovanardi.

Nel 2020 firma un contratto con Sony Music, che licenzierà il suo nuovo album anticipato dal singolo Pantelleria.