Samuel Heron: in digitale il singolo ‘Ragazzi popolari’ VIDEO

È su tutte le principali piattaforme digitali Ragazzi popolari di Samuel Heron, singolo che arriva dopo Me ne batto r’ belin proseguendo il singolare percorso da cantastorie di Samuel Heron. Ragazzi popolari è il secondo di una trilogia di brani con il quale Samuel Heron ritorna ad una dimensione più umana del suo essere artista, raccontando le sue radici, le storie che lo hanno accompagnato dalla sua infanzia sino a diventare la persona che è oggi.

Scritto dallo stesso Samuel Heron Costa Ragazzi popolari è una poesia intrisa di autentica verità, una fotografia vera e sincera che ritrae il volto di moltissimi “ragazzi popolari” tutti diversi ma in fondo tutti uguali contraddistinti dalla medesima voglia di riscatto e rinascita sociale, ognuno con le sue passioni, progetti e ambizioni.

A un anno di distanza dall’album d’esordio Triste e dopo il recente ritorno sulle scene musicali con Nella Pancia della Balena insieme ai The Kolors prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo in cui Samuel mostra la sua vera essenza, senza paure, congetture e vincoli particolari, ma solo con l’idea di aprire il suo cuore, la sua mente e la sua musica verso ulteriori orizzonti sonori in cui il la cultura cantautorale più realista abbraccia la cultura popolare.