IMAGinACTION: a J-Ax il Premio per il Miglior Videoclip Italiano 2020

[CS] Ad un mese dall’inizio della quarta edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip che si terrà a Forlì il 27, 28 e 29 agosto, l’organizzatore Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati annunciano il primo grande ospite di quest’anno: J-Ax.

L’artista milanese riceverà il Premio per il Miglior Videoclip Italiano 2020, assegnato dalla Academy del Festival ed istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI, per il suo lavoro Una voglia assurda. Il videoclip, pubblicato a fine maggio 2020, ha già raggiunto 6 milioni 700 mila visualizzazioni.

Nellaserata del 29 agosto, moderata dal giornalista Paolo Giordano, J-Ax si racconterà al pubblico ripercorrendo, attraverso le sue canzoni e videoclip, i 28 anni di carriera. Con 15 album, 56 dischi di platino, e oltre 630 milioni di visualizzazioni su YouTube, J-Ax è un punto di riferimento della scena pop musicale italiana, ed è stato un precursore capace di anticipare i tempi restando costantemente in prima linea.

In questa quarta edizione di IMAGinACTION, per la rassegna I Capolavori Immaginati, verranno poi presentati, in anteprima mondiale, i due videoclip ufficiali di Via con me di Paolo Conte (una delle pietre miliari della canzone italiana nel mondo), e di Futura di Lucio Dalla (quest’ultimo in occasione dei 40 anni dalla pubblicazione dell’album ‘Dalla’).