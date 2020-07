Emma Nolde, esce il singolo ‘Nero Ardesia’: “Il ricordo dei miei quindici anni”

Si intitola Nero Ardesia il nuovo singolo di Emma Nolde (Woodworm/Polydor Universal Music), dal 24 luglio su tutte le piattaforme digitali. Premiato al Rock Contest 2019 come miglior canzone con testo in italiano, il brano insieme al precedente singolo (male), introduce Toccaterra, primo album della cantautrice toscana, in arrivo il 4 settembre.

“Preferivamo non stare in mezzo alla gente. Eravamo cinque o sei, nessuna grande comitiva. – racconta Emma Nolde – Ho sempre prediletto i piccoli gruppi, quei pochi a cui parli di tutto, quelli silenziosi, che non hanno bisogno di farsi vedere, ma di raccontarsi.

Non ho mai sentito bisogno di qualcosa di grande per sentirmi parte di qualcosa. A noi piaceva fare due cose: parlare del futuro e fumare sigarette. Abbiamo passato la maggior parte delle nostre serate nel centro della città, ma in una via da dove non passa nessuno, seduti su uno scalino che dà su un ufficio abbandonato e tra le fessure del bandone nascondevamo i pacchetti che nessuno aveva il coraggio di portare a casa.

Oggi quell’ufficio è il piano terra di una casa nuovissima, un po’ come noi, che stiamo diventando tutti un’altra cosa. ‘Ho detto da qualche parte che sono più bravo ad essere amico che ad essere amante’, dice Jean Cocteau.

Anche io mi sono sempre sentita così, e non so perché ne sono sempre andata fiera. Nero Ardesia è il ricordo dei miei e dei loro quindici anni. È il primo brano in cui ho sentito l’esigenza del suono dell’italiano, cosa piuttosto strana, ma loro per primi dovevano potermi capire.”

Il 27 agosto Emma suonerà alla rassegna Cuori Impavidi, concerti estivi presso l’Idroscalo di Milano.