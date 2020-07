Joseph Capriati: dal 24 luglio il singolo ‘Goa’, anticipa il nuovo album

Si intitola Goa la nuova traccia del dj e producer Joseph Capriati, in uscita sulle piattaforme digitali venerdì 24 luglio ad anticipare l’album Metamorfosi atteso per il 4 settembre . Spirito techno robusto, con una forte componente ritmica, il brano guarda alla trance psichedelica che il titolo suggerisce e diventa così il biglietto da visita per il progetto in arrivo.

Metamorfosi, per Redimension Music, sarà introdotta anche dalla versione del brano curata da Carl Cox, primo di diversi remix firmati da alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale internazionale, che accompagneranno la release a partire da settembre.