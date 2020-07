Festival di Villa Arconati in limited edition: in cartellone Fresu, Pacifico e Germano

Al via venerdì 21 agosto, in un anno certamente inedito e delicato, il Festival di Villa Arconati-FAR che si presenta per questo 2020 con una limited edition. L’edizione, infatti, è stata pensata per testimoniare la tenace resistenza e importanza sociale della cultura, nel rispetto delle normative in vigore.

Tanti gli appuntamenti in calendario, tutti realizzati con un allestimento minimale e usufruendo della luce naturale del crepuscolo con inizio degli spettacoli alle ore 19. Ecco il programma e i protagonisti del Festival 2020:

venerdì 21 agosto – PAOLO FRESU TRIO , Tempo di Chet

, Tempo di Chet sabato 22 agosto – SABRINA LANZI , Il romanticismo boemo e ungherese

, Il romanticismo boemo e ungherese venerdì 28 agosto – ELIO GERMANO & TEHO TEARDO , Viaggio al termine della notte

, Viaggio al termine della notte domenica 30 agosto – MASSIMILIANO FINAZZER FLORY , Verdi legge Verdi

, Verdi legge Verdi giovedì 3 settembre – LA BALLATA DI JOHN & YOKO di Ezio Guaitamacchi con Brunella Boschetti, Andrea Mirò e Omar Pedrini

di Ezio Guaitamacchi con Brunella Boschetti, Andrea Mirò e Omar Pedrini venerdì 4 settembre – PACIFICO & STEFANO BARTEZZAGH I, Vedi alla voce – opening MIGASO

I, Vedi alla voce – opening MIGASO sabato 5 settembre – ANTONIO FARAO’ TRIO

Info e Prenotazioni: 800.474747 / Prevendite: www.mailticket.it