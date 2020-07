Artù sceglie il singolo ‘Marta’ per introdurre il nuovo album di inediti

Marta è il nuovo singolo di Artù, che torna in radio con un inedito per anticipare il suo prossimo album atteso per l’autunno 2020. Prodotta da Massimo Varini per Alfredo Music e distribuita da Artist First, la traccia conferma la scrittura cinematografica del cantautore romano e, nello stesso tempo, ne racconta anche il lato ironico.

Inno all’amore autentico e contemporaneo, Marta è nata casualmente, guardando la luna. “Mentre scrivevo della luna mi sono accorto che parlavo di Marta – racconta Artù – Marta e la Luna sono la stessa cosa.”. Così, la storia in cui la persona amata si fa luna è a sua volta si trasforma in metafora perché è guardando il cielo nasce l’amore.