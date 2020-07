RDS Play On Tour, le date del format itinerante per l’estate 2020

Dopo l’annuncio del nuovo format, ecco le prime tappe di RDS PLAY ON TOUR SUMMER 2020, al via il 23 luglio dalla Lombardia (Monza, Crema e Salò) per poi proseguire in tutta la penisola. Il nuovo progetto itinerante abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi.

Una carovana di auto targate RDS toccherà, infatti, moltissime località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle vie delle nostre città, grazie al supporto e alle molteplici attività degli sponsor. Queste le prime tappe annunciate:

23 luglio ( Lombardia ): Monza – Crema – Salò

): Monza – Crema – Salò 24 luglio ( Veneto ): Jesolo – Nevegal – Belluno

): Jesolo – Nevegal – Belluno 25 luglio ( Romagna ): Cattolica – Milano Marittima – Cervia

): Cattolica – Milano Marittima – Cervia 26 luglio ( Marche e Abruzzo ): San Benedetto del Tronto – San Salvo

): San Benedetto del Tronto – San Salvo 28 luglio ( Puglia ): Vieste – Mola di Bari

): Vieste – Mola di Bari 30 luglio ( Campania ): Benevento

): Benevento 31 luglio ( Lazio ): Formia – Cerveteri

): Formia – Cerveteri 1 agosto ( Toscana ): Porto Ecole – Firenze

): Porto Ecole – Firenze 2 agosto ( Liguria ): Albisola – Pietra Ligure – Loano

): Albisola – Pietra Ligure – Loano 3 agosto ( Liguria ): Genova

): Genova 4 agosto (Lombardia): Milano

In alcune tappe attraversate dalla carovana di RDS, sempre rispettando tutte le normative relative al distanziamento sociale, un omaggio ad un luogo simbolo della lotta al COVID-19 per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato ad uscire dall’emergenza. Nella data di Monza ed in quella di Genova, l’RDS PLAY ON TOUR si fermerà davanti agli ospedali San Gerardo e Gaslini per un momento di animazione nell’area esterna visibile da tutte le finestre della struttura.

RDS supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate per valorizzazione le bellezze del nostro Paese, come Regioniamoci su e Diario di viaggio.